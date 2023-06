Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zwei Traktoren von Firmengelände gestohlen

Altenburg (ots)

Schmölln. Die Kriminalpolizei Altenburg ermittelt in einem außergewöhnlichen Fall. Gestern Nacht (31.05.23) drangen Unbekannte zwischen 00:00 Uhr und 03:00 Uhr in ein Firmengelände Am Kemnitzgrund in Schmölln ein. Dort verschafften sie sich Zugang zu zwei Traktoren der Marke "New Holland". Anschließend beschädigten die Täter einen Teil der Umzäunung und fuhren mit den Traktoren vom Firmengelände. Nach bisherigen Erkenntnissen bewegten sich die Ackerschlepper über die Crimmitschauer Straße und Am Schafberg zur Sommeritzer Straße. Dort verliert sich die Spur der Fahrzeuge. Vermutlich nutzten die Täter schweres Gerät, um die beiden Traktoren abzutransportieren. Der Beuteschaden beläuft sich auf einen mittleren sechsstelligen Betrag. Sofern Sie Hinweise zu den Tätern, dem Tatablauf oder möglichen Transportfahrzeugen machen können, werden Sie gebeten, sich unter der Telefonnummer 0365/ 8234-1465 zu melden. (TL)

