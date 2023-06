LPI-G: Buchenhecke beschädigt - Unfallverursacher flüchtete

Gera (ots) - Lederhose: Gegen 23:20 Uhr gestern Abend (31.05.2023) machten sich drei Einbrecher an einem Firmengebäude in der Buchenstraße in Lederhose zu schaffen. Offenbar verfolgten sie das Ziel, sich gewaltsam Zugang zu verschaffen. Was sie nicht wussten - der 38-jährige Firmeninhaber hielt sich zu diesem Zeitpunkt in seiner Firma auf und vernahm Geräusche. Als er nachschaute, sah er die drei Täter in den nahegelegenen Wald flüchten. Trotz Fahndung der Polizei ...

