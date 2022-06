Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Sachbeschädigung an Kfz - Zeugen gesucht

Mayen, Ostbahnhofstraße (ots)

Am 07.06.2022 kam es in der Zeit von ca. 12:30 Uhr - 18:30 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten, schwarzen, Pkw, VW-Passat. Bislang unbekannte Täter warfen einen Stein in die Heckscheibe des Pkw und verursachten einen Sachschaden von ca. 600.- EUR.

Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell