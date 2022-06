POL-PDMY: Trunkenheitsfahrt endet im Straßengraben

Mendig, Ernst-Abbe-Straße (ots) - Im Zeitraum vom 03.06.2022, 15:00 h, bis 06.06.2022, 04:30 h, kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in einen Imbiss in der Ernst-Abbe-Straße in Mendig. Die bislang unbekannten Täter überwanden einen Zaun und verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Inneren des Gebäudes. Hier entwendeten sie die Registrierkasse und ein paar Schokoriegel. Die Täter nahmen die Kasse mit sich und brachen ...

