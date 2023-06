Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen zur Sachbeschädigung

Gera (ots)

Gera: Unbekannte stießen am gestrigen Tag (01.06.2023) zwischen 10:00 Uhr und 23:00 Uhr ein in der Dornaer Straße abgestelltes, dreirädriges Fahrzeug um, so dass dieses gegen einen Verkaufsstrand fiel. Sowohl an dem Fahrzeug, als auch an dem Verkaufsstand entstand Sachschaden. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zur Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen, welche Hinweise zu den Randalierern geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (KR)

