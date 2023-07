Ulm (ots) - Wie die Polizei berichtet, war kurz nach 7.30 Uhr eine 43-Jährige mit ihrem Hyundai in der Uhlandstraße unterwegs. Die Autofahrerin wollte in die Panoramastraße abbiegen. Dabei übersah sie eine 17-Jährige, die mit ihrem Mofa in der Panoramastraße in Richtung Freibad unterwegs war. Die ...

mehr