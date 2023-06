Polizei Aachen

POL-AC: Wieder brennende Mülltonnen - Polizei ermittelt

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Herzogenrath (ots)

Im Stadtteil Straß haben in der vergangenen Nacht zwei Mülltonnen gebrannt.

Gegen 0.30 und 1.15 Uhr (9.6.2023) waren Polizei und Feuerwehr alarmiert worden. Erst wurden die Einsatzkräfte in die Voccartstraße, dann in die Kohlberger Straße gerufen. In beiden Straßen brannten Mülltonnen. In der Kohlberger Straße griffen die Flammen auch auf ein geparktes Auto über. Der Wagen wurde stark beschädigt. Es entstand Schaden in fünfstelliger Höhe.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen. Gesucht werden Zeugen, die Hinweise zu dem oder den Täter(n) geben können. Wer Verdächtiges beobachtet hat, soll sich an das zuständige Kriminalkommissariat wenden: während der Bürozeiten unter 0241-9577 31101 und außerhalb der Bürozeiten unter 0241-9577 34210 oder per Mail an kk11.aachen@polizei.nrw.de.

Die Fotos können im Rahmen der Berichterstattung rechtefrei verwendet werden. (sk)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell