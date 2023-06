POL-AC: Verkehrsdienst kontrolliert am Feiertag

Eschweiler (ots) - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Rosenallee ist in der Nacht zum Donnerstag (8.6.2023) eine Frau ums Leben gekommen. Kurz nach 3 Uhr waren mehrere Notrufe bei der Polizei eingegangen. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, schlugen bereits Flammen aus einer Wohnung in der 1. Etage. Das Feuer drohte kurzzeitig auch auf benachbarte Häuser überzugreifen. Die Feuerwehr konnte dies ...

