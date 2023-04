Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Gleich zwei mutmaßliche Graffititäter gestellt

Blankenburg (ots)

Am Abend des Ostermontages, den 10. April 2023 wurde die Bundespolizei gegen 23:00 Uhr durch einen Lokführer über mehrere Personen informiert, welche am Bahnhof Blankenburg eine Wand besprühen sollen. Eine sofort eingesetzte Streife begab sich daraufhin zum Ereignisort und kontrollierte vor Ort zwei Männer im Alter von 24 und 26 Jahren, welche zunächst versuchten, bei Erkennen der Bundespolizisten die Flucht zu ergreifen. Die beiden Deutschen wurden kurz darauf gestellt. Die Einsatzkräfte fanden neben der besprühten Wand diverse Sprühköpfe und Dosen auf. Diese konnten den beiden Tatverdächtigen zweifelsfrei zugeordnet werden, da sich an ihren Händen, der Kleidung und den Mobiltelefonen die gleichen Farbanhaftungen befanden. Auf Befragung gaben sie das Besprühen der Wand zu. Im Umfeld des Tatortes stellten die Einsatzkräfte noch weitere Beschmierungen der gleichen Art an diversen Garagen fest. Die mutmaßlichen Graffititäter wurden vorläufig festgenommen und für die weiteren strafprozessualen Maßnahmen zur Dienststelle der Bundespolizei gebracht. Sie erwartet jeweils ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung.

