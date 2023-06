Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: 17 Migranten und einen Schleuser aufgegriffen

Zittau, Löbau (ots)

06.06.2023 / 23:10 Uhr bis 07.06.2023 / 02:06 Uhr / Zittau 07.06.2023 / 07:30 Uhr / Löbau

Im Stadtgebiet von Zittau wurden in der vergangenen Nacht innerhalb von drei Stunden 13 Migranten und ein Schleuser durch die Bundespolizei gestoppt. In Löbau machten am Morgen Mitarbeiter des Ordnungsamtes eine Landespolizeistreife auf vier Migranten aus der Türkei aufmerksam.

Die erste Feststellung war um 23:10 Uhr, die letzte um 02:06 Uhr. In Eckartsberg, in der Weinau, am Bahnhof und auf der Nordspange der B 178 wurden die unerlaubt eingereisten Männer angetroffen. Im Rahmen der letzten Feststellung wurde ein in Dresden lebender 53-jähriger Syrer auf frischer Tat betroffen, als er in der Weinau ein syrisches Geschwisterpaar, das sich im Gebüsch versteckt hatte, mit seinem PKW abholte. Bei den in dieser Nacht aufgegriffenen Migranten handelt es sich um Marokkaner, Afghanen, Jemeniten und Syrer. Sie alle hatten keine den Aufenthalt legitimierende Dokumente dabei. Sie sind zwischen 21 und 28 Jahren alt.

Etwa um 07:30 Uhr machte ein Mitarbeiter des Löbauer Ordnungsamtes eine Streife der Landespolizei auf vier Männer aus der Türkei aufmerksam, die sich auf dem Altmarkt aufhielten und scheinbar illegal eingereist waren. Die Bundespolizei übernahm die Personen, weil sich diese Annahme bestätigte. Auch diese vier Männer besitzen keinen Aufenthaltstitel oder ein Visum.

Es wurden Ermittlungsverfahren wegen der Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz eingeleitet und die Migranten an eine Erstaufnahmeeinrichtung weitergeleitet. Der Abholer hingegen muss sich wegen des Einschleusens von Ausländern verantworten und wurde wieder auf freien Fuß gesetzt.

