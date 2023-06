Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Zeugenaufruf zum Spreeschleuser

Taubenheim (ots)

Zum am 2. Juni 2023 in Taubenheim festgenommenen 30-jährigen syrischen Schleuser bittet die Bundespolizei um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Bevor der Mann mitsamt 17 syrischen Migranten in einem VW Transporter in die Spree gefahren ist, war er zwischen 12:07 Uhr und 12:33 Uhr vor der Bundespolizei geflüchtet. Hierbei befuhr er die B 178n bei Ninive, verlies diese um 12:13 Uhr in Richtung Lawalde und nahm hier einem PKW die Vorfahrt. Der Fahrer fuhr weiter durch Lawalde und mit etwa 100 km/h durch Lauba. Die Flucht ging weiter durch Beiersdorf nach Oppach. Ständig mussten Verkehrsteilnehmer halten oder ausweichen. Von der B 96 auf die B 98 überfuhr der Mann ein Stopp-Schild ohne zu verzögern. Schließlich fuhr er über Wassergrund nach Taubenheim, wo er verunfallte als er über eine Wiese flüchten wollte. Er hatte die Spree durch das hohe Gras übersehen.

Die Bundespolizeistreifen signalisierten durch Blaulicht, Martinshorn und die Schrifttafeln, dass der Flüchtige anhalten soll. Dies ignorierte er und gefährdete zahlreiche Verkehrsteilnehmer. Die Bundespolizeiinspektion Ebersbach bittet Zeugen und betroffene Verkehrsteilnehmer sich zu melden: 03586 / 76020. Es wird gegen den nun inhaftierten Schleuser auch wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie wegen des Durchführens eines nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennens ermittelt. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen silbernen VW T6 Kastenwagen mit seitlicher schwarzer Aufschrift und Berliner Nummernschildern.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell