Polizei Aachen

POL-AC: Mann stirbt nach schwerem Verkehrsunfall

Alsdorf (ots)

Nach einem Unfall an der Konrad-Adenauer-Straße/ Hauerweg ist ein Mann im Krankenhaus an seinen Verletzungen gestorben.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein Auto den Fußgänger am Mittwochabend (7.6.2023) gegen 22.20 Uhr erfasst und dabei zunächst lebensgefährlich verletzt. Danach entfernte sich der mutmaßliche Unfallverursacher - ein 28 Jahre alter Mann aus Herzogenrath - von der Unfallstelle, erschien aber später auf der Polizeiwache in Alsdorf.

Nach notärztlicher Versorgung wurde der verletzte Fußgänger in ein Krankenhaus gebracht. Dort erlag der 46-jährige Mann aus Alsdorf später seinen Verletzungen.

Die genauen Umstände des Unfalls sind im Moment noch nicht geklärt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise. Vor dem Unfall (gegen 22 Uhr) soll es in einem großen Supermarkt an der Konrad-Adenauer-Straße zu Streitigkeiten zwischen den Unfallbeteiligten gekommen sein. Dringend gesucht werden nun auch die Zeugen dieser Streitigkeiten (an der Kasse und am Pfandautomaten).

Wer darüber hinaus den Unfall beobachtet hat und Hinweise geben kann, soll sich melden: tagsüber unter 0241-9577-42101 oder außerhalb der Bürozeiten unter 0241-9577-34200. (sk)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell