Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.07.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Buchen: Betrunkener greift Polizisten an

Am frühen Sonntagmorgen griff ein 34-Jähriger in Buchen mehrere Polizisten an. Der Mann hatte zuvor, gegen 6.45 Uhr, in der Walldürner Straße vor einem Hotel randaliert, weshalb die Polizei vom Rettungsdienst zur Unterstützung gerufen wurde. Beim Eintreffen der Beamten saß der sichtlich betrunkene Randalierer auf den Treppen des Gartenbereichs des Hotels und begrüßte die Polizisten mit diversen Beleidigungen. Im weiteren Verlauf stand der Mann auf und ging auf einen der Beamten zu, weshalb er aufgefordert wurde sich wieder hinzusetzen. Dieser Anweisung kam er nicht nach und versuchte dem Polizisten mit der Faust ins Gesicht zu schlagen. Aufgrund seiner Alkoholisierung verfehlte er sein Gegenüber und wurde anschließend von den Beamten zu Boden gebracht. Nur mit erheblichem Kraftaufwand gelang es dem 34-Jährigen Handschellen anzulegen. Während der vorläufigen Festnahme trat der Mann nach den Polizisten. Diese brachten den Betrunkenen in ein Krankenhaus. Dort wurde er, nachdem ihm eine Blutprobe abgenommen wurde, aufgrund seiner extremen Alkoholisierung, stationär aufgenommen. Verletzt wurde niemand.

Buchen: Mann bedroht Passanten

Am Samstagvormittag bedrohte ein 25-Jähriger in Buchen Passanten. Der Mann war gegen 10.15 Uhr zu Fuß in der Amtsstraße unterwegs und soll, laut mehreren Zeugen, Todesdrohungen herumgeschrien haben. Die umgehend zur Örtlichkeit eilenden Polizisten konnten den 25-Jährigen in der Schüttstraße antreffen und kontrollieren. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass sich der Mann augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, weshalb er in Gewahrsam genommen und in eine psychiatrische Einrichtung gebracht wurde.

Mudau-Scheidental: Polizei sucht Zeugen nach Angriff mit Bierkrug

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem ein 20-Jähriger am frühen Samstagmorgen einem 24-Jährigen in Scheidental einen Bierkrug auf den Kopf geschlagen haben soll. Die beiden Männer sollen, im Rahmen eines Festes in der Kastellstraße, im Bereich der Toiletten in Streit geraten sein. Zeugen teilten mit, dass mehrere Personen auf den am Boden liegenden 24-Jährigen eingeschlagen und eingetreten haben sollen, bevor der 20-Jährige mit dem Bierkrug zuschlug. Durch den Schlag wurde der Mann so schwer verletzt, dass er im Krankenhaus behandelt werden musste. Zur genauen Klärung des Tatgeschehens sucht die Polizei nun Zeugen. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040, beim Polizeirevier Buchen zu melden.

Mosbach-Neckarelz: Jugendlicher vermutlich mit Messer verletzt - Zeugen gesucht

Am frühen Sonntagmorgen wurde in Neckarelz ein Jugendlicher vermutlich mit einem Messer verletzt. Gegen 0.20 Uhr geriet ein 16-Jähriger im Buchenweg mit einem bisher Unbekannten in Streit. In dessen Verlauf fügte der Unbekannte dem Jugendlichen, vermutlich mit einem Messer, Schnittwunden am Oberkörper und an einer Hand zu. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Der 16-Jährige wurde zur Versorgung seiner Verletzungen umgehend in ein Krankenhaus eingeliefert. Wer kann Angaben zum Tatgeschehen oder dem Täter machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 entgegen.

Mosbach: Messer unter Handtuch versteckt

Das Polizeirevier Mosbach sucht Zeugen, nachdem ein Unbekannter am Samstagnachmittag ein Messer unter dem Handtuch eines 15-Jährigen im Mosbacher Freibad versteckte. Der Täter platzierte das geöffnete Einhandmesser gegen 16.45 Uhr unter dem Handtuch, indem er ein kleines Loch in die Erde Grub und das Messer mit der etwa 7,5 Zentimeter langen Klinge nach oben darin aufstellte. Anschließend legte er das Handtuch darüber. Als der Jugendliche vom Schwimmen an seinen Platz zurückkam, bemerkte er die Erhebung und hob das Handtuch nach oben. Somit wurde eine Verletzung des Jugendlichen verhindert. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zur versuchten Körperverletzung und dem Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

Mosbach-Lohbach: PKW beschädigt - Zeugen gesucht

Vermutlich während des Sportfestes in Lohrbach beschädigte ein Unbekannter einen geparkten VW in der Ringstraße. Das Fahrzeug stand zwischen 21 Uhr am Freitag und 8 Uhr am Samstag auf dem Parkplatz am Sportplatz. Der Täter schlug vermutlich mit einer Glasflasche gegen die Fahrertür und trat gegen den Seitenschweller der hinteren linken Tür. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher oder der Sachbeschädigung geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

