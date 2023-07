POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 18.07.2023 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Boxberg-Unterschüpf: Biberdamm widerrechtlich entfernt

Den Lebensraum eines besonders geschützten Bibers zerstörte ein Unbekannter bereits Ende Juni am Dainbächle im Bereich der Landesstraße 579 von Unterschüpf kommend, im Gewann Neuberg, circa 400 Meter vor der Abzweigung zur "Alten Mühle". Aufgrund der Spurenlage entfernte der Unbekannte mit Hilfe eines technischen Gerätes den Biberdamm. Der Biberberater erklärte, genauso wie der Bibermanager des Regierungspräsidiums, dass weder die Entnahme des Lebensraumes eines Bibers noch die Tötung zur Lösung eines etwaigen "Biber-Problems" führen würde, denn sobald ein Biberrevier frei würde, wandere ein Nachkömmling in das Revier und siedele sich neu an. Wer kann Hinweise zum Auffinden des Unbekannten Biberfeindes geben? Der Fachbereich Gewerbe / Umwelt der Polizei Tauberbischofsheim nimmt Hinweise unter 09341 810 entgegen.

Gem. § 44 Abs. 1 Nr. 3 Bundesnaturschutzgesetz ist es verboten, Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. Dies stellt eine Straftat dar.

Königheim: Bei Unfall mit Baum kollidiert

Unverletzt konnte ein 29-jähriger Audi-Fahrer am Montag aus dem Krankenhaus entlassen werden, nachdem er gegen 8 Uhr bei Königheim mit seinem Pkw von der Fahrbahn abkam. Der Mann befuhr die Kreisstraße 2836 von Gissigheim in Richtung Heckfeld. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und eines Fahrfehlers kam er in einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Er steuerte anschließend nach links, kam hierdurch ins Schleudern und überquerte die gesamte Fahrbahn bis er schließlich nach links von dieser abkam. Im Grünstreifen wurde ein Stationierungszeichen beschädigt und der Pkw stieß nach circa 20 Metern im Böschungsbereich gegen einen Baum. Der 29-Jährige wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht, konnte aber unverletzt nach Hause entlassen werden. Am Audi entstand Sachschaden von rund 8.000 Euro.

