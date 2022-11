Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Spelle

Lingen - Widerstand nach Streitigkeiten und Ingewahrsamnahme

Spelle / Lingen (ots)

Ein 24-jähriger Mann aus Spelle beschäftigte die Polizei am Freitagabend ab 23:00 Uhr in Spelle und Lingen. Der aggressive Mann geriet zunächst in einer Gaststätte am Markelo Platz in Spelle mit einem 34-Jährigen in eine körperliche Auseinandersetzung, in der er die Kleidung seines Gegenübers zeriss. Er sollte dann beim anschließenden Einschreiten der Polizei aus dem Lokal verwiesen werden. Der aggressive Mann suchte jedoch erneut die Auseinandersetzung und musste schließlich mit Handschellen fixiert und in Gewahrsam genommen werden. Hierbei trat er nach den eingesetzten Beamten und beleidigte sie mehrfach. Im Gewahrsamsbereich der Polizei in Lingen spukte er einem Polizeibeamten ins Gesicht. In einem Strafverfahren wird er sich nun wegen Widerstand gegen Polizeibeamte, Beleidigung und Körperverletzung verantworten müssen. /hue

