Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 18.07.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Künzelsau: Beim Wenden Laterne und Schild beschädigt

Eine unbekannte Person beschädigte in der Nacht auf Freitag vermutlich beim Wenden eines Fahrzeugs eine Straßenlaterne und ein davorstehendes Schild in Künzelsau. Die Person rangierte im Bereich eines Privatparkplatzes in der Hirtengasse und stieß auf einer Höhe von rund 95 Zentimetern gegen einen Laternenmast, sodass dieser abbrach. Das Schild wurde aus der Verankerung gebrochen und es entstand Gesamtschaden von rund 1.600 Euro. Vermutlich entstanden die Beschädigungen im Rahmen des Aufbaus des Stadtfestes am vergangene Wochenende. Das Polizeirevier Künzelsau sucht Zeugen, die Hinweise zur Verkehrsunfallflucht oder dem Verursacher beziehungsweise der Verursacherin geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 zu melden.

Öhringen: Motorradfahrer nach Auffahrunfall verletzt

Ein Schwerverletzter und rund 12.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Auffahrunfalls am Montagabend in Öhringen. Ein 19-Jähriger befuhr gegen 18 Uhr mit seiner Yamaha die Westallee hinter einem 32-jährigen BMW-Lenker. Dieser musste aufgrund eines kreuzenden Fahrradfahrers stark bremsen, was der Motorradfahrer wohl nicht rechtzeitig erkannte und auf den Pkw auffuhr. Hierdurch erlitt der 19-Jährige schwere Verletzungen und musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.

Forchtenberg: Vespa-Lenker aufgrund medizinischer Ursache von Fahrbahn abgekommen

Ein 74-Jährige befuhr zusammen mit seiner Mitfahrerin die Kreisstraße 2321 von Schöntal in Richtung Forchtenberg, als er vermutlich aus medizinischer Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Mann fuhr gegen 10.30 Uhr einen Abhang hinunter und kam zusammen mit seiner Sozia nach etwa drei Metern im Wald zu Fall. Die Frau blieb unverletzt und es entstand kein Sachschaden. Der 74-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell