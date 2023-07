Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 18.07.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Cleebronn: Kupferdiebstahl an Vereinsheim - Zeugen gesucht

In der Nacht von Sonntag auf Montag stahlen Unbekannte mehrere Meter Kupferrinnen und Fallrohre von einem Vereinsheim in Cleebronn. Zwischen Sonntagabend, 21 Uhr, und dem nächsten Morgen, 9.30 Uhr, entwendeten die Täter das Edelmetall im Wert von mehreren tausend Euro vom Gebäude in der Botenheimer Heide. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise nimmt der Polizeiposten Brackenheim unter der Telefonnummer 07135 6096 entgegen.

A81/Ilsfeld: Polizei sucht Zeugen nach Nötigung

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem ein unbekannter Skoda-Fahrer am Montagabend auf der Autobahn 81 bei Ilsfeld eine 26-Jährige nötigte. Gegen 18.30 Uhr befuhr die junge Frau mit ihrem BMW die Autobahn auf Höhe des Rasthofs Wunnenstein auf dem linken Fahrstreifen, um ein anderes Auto zu überholen. Zu diesem Zeitpunkt fuhr ein Skoda Octavia mit Stuttgarter Kennzeichen direkt vor ihr. Der Fahrer des Skoda wechselte auf den mittleren Fahrstreifen. Dies nahm die 26-Jährige zum Anlass auch diesen PKW zu überholen. Als sie sich mit ihrem PKW auf gleicher Höhe mit dem Skoda befand, wechselte dessen Lenker ohne ersichtlichen Grund zurück auf den linken Fahrstreifen. Um einen Unfall zu vermeiden, musste die BMW-Fahrerin nach links ausweichen. Im weiteren Verlauf fuhr der Fahrer des Skoda der 26-Jährigen extrem nah auf, überholte sie und bremste sie mehrfach aus. Nachdem die junge Frau sich dazu entschied an der Anschlussstelle Untergruppenbach abzufahren, folgte der Skoda-Fahrer ihr zunächst auf dem Verzögerungsstreifen, setzte dann aber seine Fahrt auf der Autobahn fort. Der Fahrer des Skoda kann wie folgt beschrieben werden: - Männlich - Circa 35 bis 40 Jahre alt - Kurze, blonde Haare - Schlank - Trug eine Sonnenbrille Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen oder dem Skoda-Fahrer machen können, werden gebeten, sich mit dem Verkehrsdienst Weinsberg, Telefon 07134 5130, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell