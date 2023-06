Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Stein in Türscheibe geworfen

Gronau (ots)

Tatort: Gronau-Epe, Postbrückenweg;

Tatzeit: 10.06.2023, 04.05 Uhr;

Die Glasscheibe einer Haustür hat ein Unbekannter in der Nacht zum Samstag in Gronau-Epe mit einem Backstein eingeschlagen. Dazu kam es gegen 04.05 Uhr am Postbrückenweg. Die Bewohner erwachten, und der Täter flüchtete - entwendet hat er nach ersten Erkenntnissen nichts. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell