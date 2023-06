Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Weseke - Ortseingangsschild gestohlen

Borken (ots)

Tatort: Borken-Weseke, Wöstenstiege;

Tatzeit: 10.06.2023, 01.00 Uhr;

Funkenflug und Schleifgeräusche fielen einer Anwohnerin in der Nacht zum Samstag in Borken-Weseke nicht ohne Grund auf: Unbekannte machten sich an einem Ortseingangsschild zu schaffen. Die Frau verständigte die Polizei. Als die Kräfte kurz darauf am Tatort an der Wöstenstiege eintrafen, waren die Täter samt Beute jedoch verschwunden. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell