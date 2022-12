Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verkehrsunfall mit Verletzten- Wer ist schuldig?

Kaiserslautern (ots)

Ein heftiger Zusammenstoß zweier Pkw wurde der Polizei am Sonntag gemeldet. Eine Toyota Fahrerin war am frühen Abend auf der Pariser Straße unterwegs. Im Kreuzungsbereich Pariser Straße/Reichswaldstraße wollte die Frau links abbiegen. Im gleichen Augenblick fuhr ein BMW-Fahrer die Berliner Straße in Richtung Pariser Straße entlang. Beide Fahrer hatten ihren Angaben nach grün. Laut Angaben des 75-jährigen Mannes sei plötzlich der Toyota mit der 91-Jährigen Frau vor ihm aufgetaucht. Eine Kollision konnte er nicht mehr verhindern. Beide Insassen des BMW wurden leichtverletzt. Später äußerte die Fahrerin, die Ampel habe bei ihr bereits "gelb" angezeigt. Beide PKW mussten abgeschleppt werden. Wer letztendlich im Recht bzw. Unrecht ist, müssen die weiteren Ermittlungen der Polizei abschließend klären. Die Polizei bittet Sie daher um ihre Mithilfe. Sollten Sie an dem besagten Zeitraum an der Kreuzung unterwegs gewesen sein, melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter 0631 369 2250.|Lkh

