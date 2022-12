POL-PPWP: Alkoholisierter Passant nicht mehr wegefähig

Kaiserslautern (ots) - Zwei Platzverweise in zwei Stunden hat sich ein 53-jähriger Mann am Mittwochnachmittag eingehandelt. Zunächst hielt sich der alkoholisierte Mann in einem Hotel in der Barbarossastraße auf. Trotz bestehenden Hausverbots weigerte er sich, das Hotel zu verlassen. Erst der Platzverweis der eintreffenden Polizeibeamten stimmte ihn um. Keine zwei Stunden später fiel der Mann in einem Möbelgeschäft in der Fabrikstraße unangenehm auf. Auch hier kam er ...

mehr