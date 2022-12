Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrecher oder doch nicht?

Kaiserslautern (ots)

Eine männliche Person, die gerade in ein Mehrfamilienhaus einsteigt, wird der Polizei am Mittwochnachmittag gemeldet. Laut Anrufer klettert der Unbekannte durch ein Fenster in das Haus in der Mozartstraße. Die Polizei konnte in der besagten Wohnung einen 18-jährigen Mann antreffen. Dieser erklärte den Beamten, dass er sich bloß ausgesperrt habe. Der vermeintliche Einbrecher versuchte also lediglich, in seine eigenen vier Wände zurückzukehren.

