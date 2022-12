POL-PDMY: Sinzig - Gefährliches Überholmanöver

Spessart (ots) - Am 16.12.2022, gegen 14:00 Uhr ereignete sich auf der L 83, auf Höhe der Ortslage Spessart ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Linienbus. Der Linienbus befuhr die L 83 aus Richtung HJannebach kommend in Fahrtrichtung Kempenich und beabsichtigte, auf Höhe der Ortslage Spessart nach rechts in Richtung Kempenicher Straße einzufahren. Der folgende PKW erkannte dies vermutlich zu spät. Trotz ...

mehr