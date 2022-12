Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall mit Linienbus

Spessart (ots)

Am 16.12.2022, gegen 14:00 Uhr ereignete sich auf der L 83, auf Höhe der Ortslage Spessart ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Linienbus. Der Linienbus befuhr die L 83 aus Richtung HJannebach kommend in Fahrtrichtung Kempenich und beabsichtigte, auf Höhe der Ortslage Spessart nach rechts in Richtung Kempenicher Straße einzufahren. Der folgende PKW erkannte dies vermutlich zu spät. Trotz Ausweichmanöver des PKW kam es im Einmündungsbereich zur seitlichen Kollision der beiden Fahrzeuge. Die Fahrerin des PKW wurde durch den Unfall leicht verletzt und durch den Rettungsdienst zur Untersuchung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die Insassen des Busses wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Ein weiterer Bus, der die Unfallstelle zufällig passierte sammelte die Fahrgäste ein und fuhr diese zu ihren Haltestellen. Beide unfallbeteiligten Fahrzeuge wurden bei dem Unfall stark beschädigt.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell