Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. In Gemeindebüro eingedrungen.

Lippe (ots)

Bislang Unbekannte drangen zwischen Sonntagmittag und Montagmorgen (11. - 12. September 2022) in das Büro einer Kirchengemeinde in der Langen Straße ein. Die Täter schlugen das Glas einer Fensterscheibe ein und suchten in den Büroräumen nach Wertgegenständen. Gestohlen wurde vermutlich nichts. Ihre Beobachtungen dazu richten Sie bitte unter 05231 6090 an das Kriminalkommissariat 2.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell