POL-SI: "Pocket Calls": Polizei bittet Android-Nutzer um Softwareupdate - #polsiwi

Kreuztal (OT Littfeld) (ots) - Auf der Hagener Straße in Kreuztal-Littfeld sind am Sonntagmittag (25.06.2023) zwei PKW frontal zusammengestoßen. Eine 64-Jährige war gegen 13:25 Uhr auf der B 517 in Richtung Kreuztal unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache geriet sie in den Gegenverkehr, wo sie frontal mit dem Fahrzeug eines 71-Jährigen kollidierte. Durch die Wucht des Aufpralls wurden die 64-Jährige und der ...

mehr