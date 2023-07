Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 19.07.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Neuenstein: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Vermutlich weil der 61-jährige Fahrer eines Toyotas am Mittwoch eine Stopp-Stelle in Neuenstein missachtete, kollidierte er mit seinem Pkw mit dem Ford Transit eines 58-Jährigen. Der Toyota-Lenker war gegen 4.30 Uhr auf der Kreisstraße 2386 unterwegs, als er in die Kreuzung mit der Landesstraße 1051 einfuhr. Hierbei übersah er vermutlich den von rechts kommenden und in Richtung Kirchensall fahrenden 58-Jährigen. Durch den Aufprall wurden beide Fahrer leicht verletzt und zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden von rund 26.000 Euro. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Bretzfeld: Randalierer unterwegs

Zeugen meldeten am Dienstagabend einen Mann in Bitzfeld, der an mehreren Stellen randalierte. Der 18-Jährige beschädigte gegen 21.30 Uhr mit einem Hammer einen Zigarettenautomaten in der Schwöllbronner Straße. Als ein Zeuge die Situation beobachtete und filmte, wurde dieser von dem Randalierer bedroht. Anschließend begab sich der 18-Jährige zu einem nahegelegenen Haus und beschädigte die Fassade, wo er ebenfalls von einer Zeugin angesprochen wurde. An einem Hotel zerstörte er im Eingangsbereich einen Blumenkübel sowie ein parkendes Fahrzeug und lief in Richtung Ortsausgang davon. Er konnte durch die Polizei angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde er auf freien Fuß gesetzt. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Zweiflingen: Kipper mit Saatgut umgekippt

Vermutlich aufgrund eines Niesanfalls geriet der Fahrer eines Traktors mit Kipp-Anhänger am Dienstagnachmittag bei Zweiflingen von der Fahrbahn ab. Der 56-jährige Lenker des Gespanns war gegen 16 Uhr auf der Landesstraße 1050 vom Platzhof in Richtung Friedrichsruhe unterwegs. Als er nach rechts von der Fahrbahn abkam, fuhr er noch einige Meter im Grünstreifen und lenkte dann wieder nach links. Hierdurch kam der mit Saatgut beladene Kipper ins Schwanken und fiel auf dem linken Fahrstreifen um. Eine entgegenkommende Autofahrerin fuhr gerade noch rechtzeitig vorbei, bevor der Anhänger umkippte. Es entstand Sachschaden von rund 6.000 Euro und die Fahrbahn musste zur Bergung der auf der Fahrbahn verteilten Ladung komplett gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell