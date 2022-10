LPI-EF: Garageneinbruch

Erfurt (ots) - In der Nacht von Freitag zu Samstag versuchten Unbekannte, in eine Gaststätte in der Schlösserstraße einzubrechen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand versuchten sie, Fenster auf der straßenabgewandten Gebäudeseite aufzubrechen. Es entstand Sachschaden. Bereits am 13. August hatten Unbekannte erfolglos versucht, in die Gaststätte einzubrechen und dabei Sachschäden im dreistelligen Bereich verursacht. ...

mehr