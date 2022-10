Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hund aus Wohnung gerettet

Erfurt (ots)

Am Freitagabend rief ein Zeuge den Polizeinotruf und gab an, sich um einen Hund zu sorgen, der seit mehreren Tagen in einer Wohnung im Stadtteil Johannesplatz jault. Weil der Wohnungsmieter nicht erreichbar war, kletterten die eingesetzten Polizeibeamten auf ein Baugerüst und sahen durch das Balkonfenster einen verwahrlosten Mischling, der mit einem Maulkorb in seinen eigenen Ausscheidungen saß. Nachdem die Wohnung durch die hinzugerufene Feuerwehr geöffnet wurde, konnte das Tier befreit und wohlauf in ein Tierheim gebracht werden. (NW)

