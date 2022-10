Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Wiederholter versuchter Einbruch in Gaststätte

Erfurt (ots)

In der Nacht von Freitag zu Samstag versuchten Unbekannte, in eine Gaststätte in der Schlösserstraße einzubrechen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand versuchten sie, Fenster auf der straßenabgewandten Gebäudeseite aufzubrechen. Es entstand Sachschaden. Bereits am 13. August hatten Unbekannte erfolglos versucht, in die Gaststätte einzubrechen und dabei Sachschäden im dreistelligen Bereich verursacht. Personen, die sachdienliche Hinweise zu den Ereignissen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0361 7840-0 zu melden. (NW)

