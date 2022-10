Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf nach Sprengung eines Zigarettenautomaten

Erfurt (ots)

Unbekannte Täter sprengten am Samstagmorgen einen Zigarettenautomaten im Ortsteil Urbich. Um 02:10 Uhr brachten die Täter in der Büßlebener Straße, am dortigen Zigarettenautomaten, ein unbekanntes Sprengmittel zur Detonation und entwendeten anschließend eine derzeit unbekannte Menge an Bargeld und Zigaretten. Durch einen Zeugen wurden zwei männliche Personen mit schwarzen Kapuzenpullovern am Tatort gesehen. Einer der Tatverdächtigen soll zudem eine helle Hose getragen haben. Die Polizei sucht weitere Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können. Zeugen werden gebeten sich unter Nennung des Aktenzeichens ST/0266324/2022 bei der Polizeiinspektion Erfurt Süd (Tel.: 0361-7443-0)oder einer Polizeidienststelle ihrer Wahl zu melden.(DD)

