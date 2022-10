POL-PDNR: Unfallverursacher entfernt sich nach Parkplatzunfall

Linz, Asbacher Straße (ots) - In Absprache mit der Polizeiinspektion Linz, führte die Verkehrsdirektion am Vormittag des vergangenen Dienstages, 27.09.22 an oben beschriebener Örtlichkeit deine Geschwindigkeitskontrolle durch. Nun wurden die Ergebnisse der fast 5 stündigen Messung mitgeteilt. Demnach befuhren knapp 800 Fahrzeuge die Asbacher Straße in Linz, Insgesamt wurde in 33 Fällen eine überhöhte ...

mehr