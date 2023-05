LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Rudolstadt (ots) - Am gestrigen Tag, gegen 09.20 Uhr, befuhr der 73-jährige Fahrer eines PKW in Rudolstadt die Schwarzburger Chaussee in Richtung Saalfeld. Vermutlich aufgrund von gesundheitlichen Problemen geriet der Mann nach links in den Gegenverkehr und stieß dort mit der 51-jährigen Fahrerin eines PKW zusammen. Der Mann wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Rückfragen ...

