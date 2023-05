Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Trickbetrug-Anrufe unter Vortäuschen schwerer Krankheiten von Angehörigen

Sonneberg (ots)

Mehrere Bewohner des Landkreises Sonnebergs erhielten in den zurückliegenden zwei Tagen Trickbetrug-Anrufe. Wo sich sonst am andere Ende des Telefons die Betrüger als angebliche Polizeibeamte ausgeben, Gewinne versprechen oder Verkehrsunfälle vortäuschen, versuchen der/die Unbekannten nun über eine weitere Masche an das Geld der Angerufenen zu gelangen: Unter dem Vorwand, dass Angehörige schwer erkrankt seien und dringend Medikamente für die Behandlung benötigt werden würden, versuchten die Anrufer in mehreren Fällen an die Ersparnisse der Angerufenen zu gelangen. Die Betrüger schilderten schwere Krankheitsverläufe bei den im Krankenhaus befindlichen Angehörigen und forderten in mehreren Fällen große Bargeldsummen für angeblich teure Medikamente aus dem Ausland. In keinem der Polizei bekannt gewordenen Fälle kam es zum Schadenseintritt. Es wird jedoch ausdrücklich darauf hingewiesen, bei derartigen Anrufen unverzüglich das Gespräch zu beenden, Angehörige oder Bekannte zu kontaktieren bzw. die Polizei zu informieren. Überweisen Sie keinesfalls Geld bzw. lassen sich nicht auf die Übergabe von Bargeld/ Schmuck ein.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell