Ulm (ots) - In der Zeit zwischen 20 Uhr und 9 Uhr stand der Ford einer 22-Jährigen in der Herrmannstraße. Am Mittwoch gegen 19.45 Uhr fiel der 22-Jährigen auf, dass der vordere linke Reifen an ihrem Auto beschädigt war und Luft entwich. Der Reifen wurde deshalb gegen ein Ersatzrad getauscht. Am Donnerstag ...

mehr