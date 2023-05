LPI-SLF: Verkehrsunfall

Sonneberg (ots) - Im Zeitraum vom 05.05.2023, 18.00 Uhr bis 06.05.2023, 09.30 Uhr, wurden durch unbekannte Täter an Garagen in Sonneberg in der Kreismannstraße Graffitis gesprüht. Es entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 1000,-Euro. Zeugen, welche Angaben zur Sache machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Sonneberg, Tel. 03675 8750 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Pressestelle ...

