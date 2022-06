FW Flotwedel: Feuerwehr Winsen (Aller) siegt bei Spaßmarsch der Ortsfeuerwehr Wiedenrode

Feuerwehr Flotwedel

Am 18. Juni 2022 veranstaltete die Feuerwehr Wiedenrode nach vierjähriger coronabedingter Pause erneut ihren Spaßmarsch, welcher üblicherweise im Zweijahrestakt stattfindet. Wie bereits im Jahr 2018 meldeten sich in diesem Jahr mehr als 40 Gruppen zum Wiedenröder Feuerwehrmarsch an. "Zum ersten Mal mussten wir aufgrund einer Vielzahl an Anfragen eine Warteliste einrichten", berichtet Ortsbrandmeister Markus Neumann hinsichtlich der Akzeptanz der diesjährigen Durchführung. Nachdem die Marschleitung kurzfristig noch einige Absagen verzeichnen musste, gingen insgesamt 35 Gruppen, darunter zehn zivile Gruppen, an den Start.

An acht Stationen galt es für die Gruppen ihr Können unter Beweis zu stellen. An der Station "Altes Ägypten", organisiert vom THW OV Celle, mussten die Teilnehmer eine Person mittels Schleifkorbtrage und mehrerer Baumstämme fortbewegen und ein vorgegebenes Ziel erreichen, ohne dass die zu befördernde Person oder die Trage den Boden berühren. Drei Stationen weiter hieß es für die Teilnehmenden dann "Rettungsring auf Land". An der Station der DLRG Celle war Treffsicherheit gefragt. Hier mussten die Gruppen eine Boje gekonnt in einen Rettungsring werfen und somit möglichst viele Punkte erzielen.

An den weiteren Stationen mussten die Teilnehmer überwiegend Ihre Geschicklichkeit und ihr Feingefühl beim Transport verschiedenster Bälle und Becher unter Beweis stellen. Aber auch das kühle Nass sollte in diesem Jahr nicht auf der Strecke bleiben. Bei 31 Grad im Schatten trug das abschließende Spiel, welches den Gruppen unter dem Namen "Wasserzirkus" angekündigt wurde, zur Abkühlung bei. Ausgerüstet mit einem modifizierten Besenstiel mussten die Teilnehmer:innen einige Wasserbecher über einen Hindernisparcours befördern und diese am Ende des Parcours in einem Behältnis entleeren.

Nachdem alle teilnehmenden Gruppen wieder am Veranstaltungsplatz eingetroffen waren, fand die Siegerehrung unter der Leitung von Ortsbrandmeister Neumann statt. Als Sieger mit 397,2 Punkten ging in diesem Jahr die Gruppe der Feuerwehr Winsen/Aller hervor. Den zweiten Platz mit 353,8 Punkten belegte die erste Gruppe der Feuerwehr Eltze (Region Hannover), gefolgt von der ersten Gruppe der Feuerwehr Beedenbostel mit 341,9 Punkten. Die rote Laterne für den Letztplatzierten ging in diesem Jahr an die Gruppe "Lillet-Schnitten" mit 196,3 Punkten.

Abschließend bedankte er sich bei allen Teilnehmern und besonders bei den Helfern und lud zum gemütlichen Beisammensein ein.

