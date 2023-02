POL-HI: Nordstemmen- Katalysator entwendet

Hildesheim (ots) - (col) Freden - Am 16.02.2023, zwischen 09:30 Uhr und 15:00 Uhr, ist es im Langer Weg in Freden zu einem Einbruch in ein Zweifamilienhaus gekommen. Unbekannte Täter verschafften sich straßenseitig Zugang zu dem Objekt und entwendeten Bargeld in vierstelliger Höhe. Am Tatort erfolgte ein umfangreiche Spurensuche durch die Polizei. Die Ermittlungen werden durch die Polizei in Alfeld geführt. Durch ...

