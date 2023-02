POL-HI: Nachtragsmeldung zum Polizeieinsatz in der Hildesheimer Innenstadt

Hildesheim (ots) - HILDESHEIM - (jpm) Gegen 11:20 Uhr ging bei der Polizei der Hinweis auf einen Drohanruf bei einer Behörde im Bereich Domhof ein. Die Polizei ist mit mehreren Fahrzeugen am Einsatzort, der mittlerweile abgesperrt wurde. Eine Evakuierung des betroffenen Gebäudes wurde veranlasst. Weitere Maßnahmen dauern an. Es wird nachberichtet. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Hildesheim Schützenwiese 24 ...

mehr