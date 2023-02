Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sibbesse - Verkehrsunfall mit schwer verletztem Kind

Hildesheim (ots)

Sibbesse - Am 16.02.2023, gegen 13:45 Uhr, ist es auf der Westfelder Hauptstraße in Sibbesse zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 10-jähriges Kind schwer verletzt wurde. Nach bisherigem Sachstand ist das Kind durch ein Auto erfasst worden, als es hinter dem Schulbus die Straße überqueren wollte. Das Kind erlitt durch den Unfall eine Fraktur des Beines und wurde anschließend in einem Krankenhaus versorgt. Am unfallbeteiligten PKW entstand leichter Sachschaden. Die Polizei Alfeld hat die Ermittlungen aufgenommen. Unfallzeugen können sich mit der Polizei in Alfeld unter der Telefonnummer: 05181/91160 in Verbindung zu setzen (col).

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell