POL-HI: Einbruchsdiebstahl in Rewe-Markt -Zeugenaufruf

Hildesheim (ots) - Bislang unbekannte Täter drangen am 16.02.2023, in der Zeit von 09:30 Uhr - 14:45 Uhr, durch aufhebeln der Hauseingangstür, in ein Zweifamilienhaus in der Straße Langer Weg in 31084 Freden ein. Aus dem Tatobjekt wird ein ca. 50 cm x 50 cm x 50 cm großer Würfeltresor samt Inhalt entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich vorläufig auf etwa 3000 Euro. Personen die Hinweise zum Tatgeschehen geben ...

