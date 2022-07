Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Betrunkene Radfahrerin wird von Polizei gestoppt

Bergisch GLadbach (ots)

In der Nacht zu Dienstag (19.07.) fiel Streifenpolizisten eine Radfahrerin auf, die gegen 02:45 Uhr die Hermann-Löns-Straße in Schlangenlinien über die gesamte Fahrbahnbreite befuhr. Beim Abbiegemanöver in die Gustav-Stresemann-Straße gelang es der Fahrerin nur sichtbar schwer, die Spur zu halten.

Wenig später konnte die Beschuldigte durch die Polizisten angehalten und kontrolliert werden. Sie zeigte starke körperliche Auffälligkeiten und Ausfallerscheinungen, die auf einen vorhergehenden Alkoholkonsum hindeuteten. Zum Sachverhalt wollte sie keine Angaben machen. Die Durchführung eines freiwilligen Atemalkoholtests war nicht möglich und schlug mehrfach fehl.

Die 34-jährige Bergisch Gladbacherin wurde mit zur Wache Bergisch Gladbach genommen, wo sie sich einer angeordneten Blutprobenentnahme unterziehen musste.

Gegen die 34-jährige wurde eine Strafanzeige aufgrund von Trunkenheit im Verkehr geschrieben. (st)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell