POL-DH: --- Schwerpunktaktion der Polizei Syke zum Thema Junge Radfahrende

Diepholz (ots)

Am Donnerstag und Freitag, 12./13.01.2023 führten Beamt*innen der Polizei Syke eine Schwerpunktaktion hinsichtlich junger Radfahrender im Syker Stadtgebiet durch. Im Besonderen standen hier die Schulwege im Fokus. An beiden Tagen erfolgten zwischen 07:15 Uhr und Schulbeginn an neuralgischen Punkten Kontrollmaßnahmen, die u.a. die Überprüfung von Beleuchtung und Verkehrstüchtigkeit der genutzten Fahrräder sowie der vorschriftsmäßigen Fahrweise beinhalteten. Dabei wurden insgesamt 110 Verkehrsteilnehmende kontrolliert. Viele Kinder und Jugendliche zeigten dabei ein vorschriftsmäßiges Verhalten und waren i.H.a. Beleuchtung und Erkennbarkeit gut ausgestattet. Jedoch wurden auch 32 Verstöße festgestellt. In den Folgetagen werden die Eltern der betroffenen Kinder und Jugendlichen nun angeschrieben, verbunden mit der Aufforderung festgestellte Mängel zu beheben.

"Wir alle möchten, dass unsere jüngsten Verkehrsteilnehmenden sicher zur Schule und wieder zurückkommen. Eine frühzeitige Sensibilisierung von Kinder und Eltern ist uns dabei sehr wichtig." so Jan Gaebel, Leiter der Polizei Syke. Aus diesem Grund besuchten Beamt*innen der Polizei Syke, unter Federführung des Syker Kontaktbeamten Dierk Westermann, im Anschluss an die frühmorgendlichen Kontrollmaßnahmen mehrere Grundschulen im Syker Stadtgebiet und veranschaulichten mittels kleiner Experimente und Vorführungen in den ersten Klassen die Bedeutung und die Wichtigkeit ausreichender Erkennbarkeit und Beleuchtung im Straßenverkehr. "Die Neugier und Begeisterung der Kinder hat uns dabei sehr gefreut.", so Dierk Westermann, der die gemeinsame Aktion mit den Syker Grundschulen maßgeblich organisiert hat.

Im Jahre 2022 kam es im Zuständigkeitsbereich des Polizeikommissariats Syke zu 93 Unfällen unter Beteiligung von Radfahrenden. 77 dieser Unfälle führten zu Personenschäden, wobei 64 Personen leicht, 15 Personen schwer und eine Person tödlich verletzt wurden. 20 verletzte Personen waren unter 18 Jahre alt. Die Hälfte der Unfälle passierte beim Einbiegen oder Kreuzen des fließenden Verkehrs. Häufigste Unfallursachen waren dabei: Nichtbeachten der Vorfahrt, Fehler beim Einfahren in den fließenden Verkehr, Verstoß gegen das Rechtsfahrgebot oder Alkoholeinfluss. Die Hauptunfallzeiten lagen dabei zwischen 06:00 Uhr und 09:00 Uhr sowie 12:00 Uhr bis 15:00 Uhr.

Vor diesem Hintergrund werden seitens der Polizei Syke, aber auch anderer Polizeidienststellen im Landkreis, im Jahre 2023 weitere Schwerpunktmaßnahmen und Präventionsveranstaltungen hinsichtlich der Sicherheit von Fahrrad- und Pedelec-Fahrenden erfolgen.

