Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in Einfamilienhaus in Gronau - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

(ahr) Zwischen dem 15.02.23 um 11:45 Uhr und dem 16.02.23 um 12:55 Uhr ist es in Gronau (Leine) im Wermsdorfer Ring zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Dabei sind die bisher unbekannten Täter durch Aufhebeln einer rückwärtigen Terrassentür in das Haus gelangt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand haben die Täter zwar jeden Raum durchsucht, jedoch nach Angaben des Eigentümers nichts entwendet. Zeugenangaben zufolge sollen sich in dem Tatzeitraum verdächtige Personen im Bereich des Wermsdorfer Ringes aufgehalten haben. Zeugen, die sachdienlichen Hinweise zu den Personen geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Elze unter 05068/93030 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell