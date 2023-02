Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Freden - Einbruch in ein Zweifamilienhaus

Hildesheim (ots)

(col) Freden - Am 16.02.2023, zwischen 09:30 Uhr und 15:00 Uhr, ist es im Langer Weg in Freden zu einem Einbruch in ein Zweifamilienhaus gekommen. Unbekannte Täter verschafften sich straßenseitig Zugang zu dem Objekt und entwendeten Bargeld in vierstelliger Höhe.

Am Tatort erfolgte ein umfangreiche Spurensuche durch die Polizei. Die Ermittlungen werden durch die Polizei in Alfeld geführt.

Durch Zeugen wurde im Tatzeitraum nahe des Tatobjektes s.g. "Schrottsammler" mit einem Transporter gesehen. Eine der Personen sei mit einem blauen Overall bekleidet gewesen. Da diese Personen möglicherweise sachdienlichen Angaben machen können, werden sie gebeten sich bei der Polizei in Alfeld zu melden.

Zeugen die weitere Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in dem Bereich wahrgenommen haben oder Hinweise zu den "Schrottsammlern" geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Alfeld unter der Telefonnummer: 05181/91160 in Verbindung zu setzen.

