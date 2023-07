Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 19.07.2023 mit einem Bericht aus dem Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich ein Motorradfahrer am frühen Dienstagmorgen bei einem Unfall in Heilbronn zu. Der 46-Jährige war gegen 5.50 Uhr mit seiner Honda in der Brüggemannstraße unterwegs. Als ein vor ihm fahrender 38-Jähriger mit seinem Citroen in ein Firmengelände einfahren wollte und hierfür sein Fahrzeug abbremste, nahm dies der Motorradfahrer vermutlich zu spät wahr und fuhr mit seinem Zweirad auf das Heck des PKWs auf. Durch den Aufprall wurde der 46-Jährige gegen die Heckscheibe des Citroens geschleudert. Hierdurch ging diese zu Bruch. Der Mann stürzte anschließend auf die Fahrbahn. Hier wurde er bis zum Eintreffen der Rettungskräfte durch Ersthelfer versorgt und anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 9.000 Euro.

