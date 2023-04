POL-PDNR: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Neuwied-Heddesdorf (ots) - Am Sonntag gegen 16.30 h wurde in der Konrad-Adenauer-Straße in Neuwied ein weißer KIA Sportage mit "GOA"-Kennzeichen abgestellt. Als der Benutzer am gleichen Abend gegen 23.20 h zum Abstellort zurückkehrte, musste er feststellen, dass das Auto nicht mehr dort war. Aufgrund der Umstände geht die Polizei Neuwied von einem Diebstahl des Fahrzeugs aus. Bisher gibt es keine Täterhinweise. Wer ...

mehr