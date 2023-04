POL-PDNR: Car-Friday - Polizei Neuwied kontrolliert getunte Autos

Linz am Rhein/ Erpel (ots) - Am Sonntagabend wurde der Polizeiinspektion Linz am Rhein ein 77-jähriger Mann aus Erpel als vermisst gemeldet. Der Vermisste leidet an einer Demenzkrankheit und ist möglicherweise orientierungslos. Er hat sein Anwesen in Erpel am heutigen Morgen gegen 10:30 Uhr verlassen und ist bisher nicht nach Hause zurückgekehrt. Der Vermisste führt vermutlich ein blaues Damen E-Bike mit sich und könnte in Richtung Bad-Honnef geradelt sein. Der Mann ...

