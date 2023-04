Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: AKTUELLE Vermisstensuche

Linz am Rhein/ Erpel (ots)

Am Sonntagabend wurde der Polizeiinspektion Linz am Rhein ein 77-jähriger Mann aus Erpel als vermisst gemeldet. Der Vermisste leidet an einer Demenzkrankheit und ist möglicherweise orientierungslos. Er hat sein Anwesen in Erpel am heutigen Morgen gegen 10:30 Uhr verlassen und ist bisher nicht nach Hause zurückgekehrt. Der Vermisste führt vermutlich ein blaues Damen E-Bike mit sich und könnte in Richtung Bad-Honnef geradelt sein. Der Mann trägt er eine rote Jacke, eine dunkel-blaue Jeans und eine blau-graue Kappe.

Es ist nicht auszuschließen, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befindet. Die Polizei RLP und NRW haben Suchmaßnahmen eingeleitet. Es sind derzeit unter anderem ein Polizeihubschrauber und ein Boot der Wasserschutzpolizei in die Suchmaßnahmen involviert.

Hat jemand den Mann gesehen? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Linz am Rhein, Tel. 02644/9430 oder pilinz.wache@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

