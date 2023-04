POL-PDNR: Fahrerin unter Drogeneinfluss

Linz am Rhein (ots) - Am Sonntag den 09.04.2023 meldeten mehrere Anwohner beißenden Qualm ausgehend von einem Privatanwesen. Noch bevor eine Streife der Polizei Linz die Örtlichkeit genau lokalisieren und den Sachverhalt überprüfen konnte, meldete die Rettungsleitstelle, dass die FFW Linz am Rhein in selbiger Sache alarmiert wurde. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass durch das arglose Wegwerfen einer ...

